Суровый и пьяный житель Няндомы выкинул свою женщину с третьего этажа

Прокуратурой Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Няндомы, обвиняемого по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено следствием, 29-летний обвиняемый в ночь с 6 на 7 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры со своей сожительницей, вытолкнул ее из окна кухни квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.

В результате падения на твердую грунтовую заснеженную поверхность потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых наступила ее смерть спустя непродолжительное время.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично, отрицая, что желал наступления смерти сожительницы.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.