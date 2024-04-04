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Суровый и пьяный житель Няндомы выкинул свою женщину с третьего этажа

Прокуратурой Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Няндомы, обвиняемого  по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено следствием, 29-летний обвиняемый в ночь с 6 на 7 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры со своей сожительницей, вытолкнул ее из окна кухни квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. 

В результате падения на твердую грунтовую заснеженную поверхность потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых наступила ее смерть спустя непродолжительное время. 

     В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично, отрицая, что желал наступления смерти сожительницы.  

     Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

     Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.  

(фото с https://ianed.ru)  

    

07 май 12:02 | : Происшествия

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