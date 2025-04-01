В Северодвинске водителю КАМАЗа дали 1.5 года принудработ за смерть мотоциклиста

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 52-летнего жителя г. Северодвинска виновным по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 05.09.2024 в дневное время мужчина, управляя транспортным средством «КАМАЗ», двигаясь по проезжей части улицы Трухинова в городе Северодвинске, приближаясь к выезду на прилегающую территорию, при выполнении маневра поворота налево, выехал на полосу встречного движения. В нарушение Правил дорожного движения он не принял необходимые меры к снижению скорости, не уступил дорогу, создал опасность и препятствие для движения мотоциклу «Ямаха», имеющему преимущественное право проезда, и допустил столкновение.

В результате неосторожных действий осужденного произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель мотоцикла скончался.

Вину подсудимый в совершении преступления признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортными средствами, на срок 2 года