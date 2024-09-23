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Суд Северодвинска рассмотрит дело о ДТП с участием двух пожилых людей

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 70-летнего гражданина виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Установлено, что 23.03.2024 в дневное время мужчина, управляя автомобилем «Kia Sportage», двигаясь по проезжей части Архангельского шоссе, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома   № 38/95 по улице Карла Маркса в Северодвинске, не принял необходимые меры к снижению скорости и допустил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась. 

Вину подсудимый в совершении преступления признал. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортными средствами, на срок 2 года.

17 октябрь 10:40 | : Происшествия

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