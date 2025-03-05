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Житель Поморья поплатился жизнью за несдерженность в выражениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 30-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 17 января 2025 года вечером в частном доме в поселке Оксовский в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта обвиняемый нанес удары руками и ногами по голове и телу 60-летнему потерпевшему. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи в результате полученной при избиении тупой закрытой травмы груди с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Последний его словесно оскорбил, за замечания не реагировал, поэтому он применил к нему физическую силу. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru) 

16 апрель 11:32 | : Происшествия

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