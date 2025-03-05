Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительницы Поморья продолжают поражать своей наивностью

В отдел полиции «Верхнетоемское» МО МВД России «Красноборский» обратилась местная жительница 1978 года рождения. Женщина рассказала стражам порядка, что в одном из анонимных мессенджеров от подруги ей пришло сообщение: «Привет, это случайно не ты?». К тексту была прикреплена ссылка на скачивание файла.

После перехода по ссылке на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств, а знакомая, от имени которой поступило сообщение, рассказала северянке, что ее аккаунт в мессенджере был взломан злоумышленниками.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Установлено, что архангелогородка загрузила на телефон приложение, которое оказалось программой удаленного доступа к устройству. Получив контроль над мобильным телефоном потерпевшей, кибермошенники через онлайн-банк перевели имеющиеся накопления на сторонние счета.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя устанавливать на телефон мобильные приложения, назначение которых вам не понятно. Скачанные программы могут оказаться вирусами либо программами по удаленному управлению устройством, через которые мошенники смогут получить доступ к вашему телефону, в том числе приложениям по дистанционному управлению финансами, и похитить ваши деньги.

Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас.

17 апрель 17:34 | : Происшествия

Главные новости


«Из сундука судебного пристава» . 1921 год . "Реквизиция" предметов собственности, за.... подозрение в дезертирстве".
Как Климент Ворошилов у архангельского губернатора денег просил

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (219)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20