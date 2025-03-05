Жительницы Поморья продолжают поражать своей наивностью

В отдел полиции «Верхнетоемское» МО МВД России «Красноборский» обратилась местная жительница 1978 года рождения. Женщина рассказала стражам порядка, что в одном из анонимных мессенджеров от подруги ей пришло сообщение: «Привет, это случайно не ты?». К тексту была прикреплена ссылка на скачивание файла.

После перехода по ссылке на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств, а знакомая, от имени которой поступило сообщение, рассказала северянке, что ее аккаунт в мессенджере был взломан злоумышленниками.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Установлено, что архангелогородка загрузила на телефон приложение, которое оказалось программой удаленного доступа к устройству. Получив контроль над мобильным телефоном потерпевшей, кибермошенники через онлайн-банк перевели имеющиеся накопления на сторонние счета.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя устанавливать на телефон мобильные приложения, назначение которых вам не понятно. Скачанные программы могут оказаться вирусами либо программами по удаленному управлению устройством, через которые мошенники смогут получить доступ к вашему телефону, в том числе приложениям по дистанционному управлению финансами, и похитить ваши деньги.

Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас.