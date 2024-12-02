Житель Великого Устюга пытался убить друга в архангельском кафе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя города Великий Устюг в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 30 сентября 2024 года вечером в кафе по улице Выучейского в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, из личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область живота 20-летнему знакомому. Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что вместе с другом приехал в Архангельск на заработки. После трудового дня они употребляли спиртные напитки в кафе. Он ударил друга ножом, так как тот был настроен агрессивно и оскорбил его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.