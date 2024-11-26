В Архангельске совершено убийство "по понятиям"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 13 октября 2024 года в квартире дома на улице Речников в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, выхватил у 38-летнего знакомого нож и нанес тому не менее пяти ударов клинком ножа в область груди, головы и шеи. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него дома в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и ранее неоднократно судимым гостем произошел конфликт. Гость негативно отозвался о нем как о лице, который не отбывал наказания в местах лишения свободы, и схватил нож. Он перехватил у него нож и нанес им удары по телу потерпевшего, после чего обратился к соседке, чтобы та вызвала скорую медицинскую помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.