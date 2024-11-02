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Молодая бабушка из Котласа оштрафована за растрату алиментов внучки

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 47-летнюю подсудимую виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

В судебном заседании установлено, что с декабря 2022 года по июнь 2024 года виновная являлась опекуном малолетней внучки, родители которой лишены родительских прав. В период с января по декабрь 2023 года на банковский счет осужденной зачислено более 309 000 рублей алиментов на содержание ребенка. Денежные средства женщина обналичила и растратила, израсходовав на свои нужды, не связанные с обеспечением малолетней. 

В ходе рассмотрения дела подсудимая вину признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Материальный ущерб ранее взыскан судом с осужденной по иску органа опеки и попечительства в пользу ребенка в полном объеме в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в детском доме.

 

22 ноябрь 09:02 | : Происшествия

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