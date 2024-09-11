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Пенсионерку из Поморья обманули фальшивые энергетики

В ОМВД России «Устьянский» с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 66-летняя жительница одного из местных сел.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником энергетической компании, он сообщил о возможности получения ежемесячной скидки на оплату электроэнергии. Для этого северянке необходимо было только продиктовать коды, поступившие ей в смс-сообщении, что женщина и сделала.

Спустя некоторое время ей позвонили с другого номера. Собеседник проинформировал пожилую женщину, что она только что передала коды доступа к порталу «Госуслуги» мошенникам, и теперь, используя хранящуюся там информацию, злоумышленники пытаются похитить ее сбережения. Для того, чтобы спасти накопления, необходимо обналичить их и перевести на «безопасный счет».

Поверив незнакомцу, пенсионерка стала следовать его указаниям: обналичила 600 тысяч рублей, по присланной ссылке скачала на телефон одну из мобильных платежных систем, а затем с ее помощью перечислила все денежные средства по продиктованным ей реквизитам.

Когда спустя три дня незнакомец, «спасший» сбережения, так и не вышел с ней на связь, жительница Устьянского района поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз настоятельно предупреждают, не верить звонкам от незнакомцев! Помните, сообщения о проблемах со счетом, несанкционированных списаниях средств или попытках третьих лиц взять на вас кредит – стандартные уловки телефонных мошенников. При поступлении подобной информации сразу заканчивайте разговор. Не переводите денежные средства на сторонние счета по указанию неизвестных, полученных в телефонном разговоре. Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках!

13 октябрь 11:45 | : Происшествия

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