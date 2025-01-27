Пьяный водила из Архангельска отправится в зону за гибель пассажирки

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 27.02.2025 в отношении 38-летнего жителя областного центра, который признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного лица и причинение тяжкого вреда здоровью другому лицу).

Установлено, что в ночное время 11.08.2024 осужденный употреблял спиртное с двумя знакомыми и супругой, после чего сел за руль автомашины и вместе с ними поехал по ул. Цигломенская г. Архангельска. В нарушение Правил дорожного движения подсудимый выбрал скорость движения автомобиля без учета возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, выехал на обочину, допустил наезд на пень и опрокидывание автомобиля, в результате чего одна пассажирка погибла, а супруге водителя причинен тяжкий вред здоровью. Еще один пассажир и виновный в дорожно-транспортном происшествии не пострадали.

Судом первой инстанции осужденному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Государственный обвинитель оспорил приговор относительно вида исправительного учреждения, указав в апелляционном представлении о необходимости назначить виновному отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, с чем согласился Архангельский областной суд.

Апелляционная жалоба защитника осужденного с доводами о суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.