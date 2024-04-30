Наркозависимая девица из Архангельска попробовала себя в преступном бизнесе

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере).

Установлено, что 19-летняя девушка, являясь наркозависимой, для свободного доступа к наркотикам в январе 2024 года решила устроиться в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Руководством преступной группы ей поручено выполнять функции «закладчицы» на территории г. Архангельска.

После получения партии наркотиков 01.02.2024 девушка была задержана, наркотические средства в крупном размере изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемой, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.