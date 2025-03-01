Семья из Архангельской области промышляла контрафактным табаком

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 42-летнего жителя с. Конево, его 35-летнюю супругу и ее 67-летнюю мать виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что осужденные в период с 01.01.2021 по 01.03.2024, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью обогащения приобретали немаркированные табачные изделия у неустановленного лица, которые хранили в своих частных домовладениях в целях сбыта розничным путем неопределенному кругу лиц из числа жителей с. Конева Плесецкого района Архангельской области.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России «Плесецкий» у осужденных изъято 4317 пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью свыше 500 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия и в судебного заседания подсудимые вину в совершении преступления не признали. Их доводы об отсутствии сговора и умысла на совершение преступления признаны судом несостоятельными.

Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде штрафа в сумме от 400 до 500 тысяч рублей каждому, а немаркированную табачную продукцию суд постановил уничтожить.