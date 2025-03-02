Котлашанин убил женщину за ее претензии к его моральному облику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя поселка Вычегодский города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 11 мая 2024 года по месту жительства в поселке Вычегодский города Котласа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и шее 42-летней знакомой. От полученной в результате избиения тупой травмы шеи пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевшая стала ему высказывать претензии по поводу образа жизни, поэтому он разозлился и ударил ее.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.