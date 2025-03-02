Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлашанин убил женщину за ее претензии к его моральному облику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя поселка Вычегодский города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что в ночь на 11 мая 2024 года по месту жительства в поселке Вычегодский города Котласа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и шее 42-летней знакомой. От полученной в результате избиения тупой травмы шеи пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевшая стала ему высказывать претензии по поводу образа жизни, поэтому он разозлился и ударил ее.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://immunocap.ru/photo/sojitel-udaril/) 

21 март 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Иван Воронцов: "Эта сессия была для нас особенной"
Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (309)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20