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В Каргополе хозяева собаки заплатят за покусанного ребенка

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по обращению жительницы г. Каргополя по факту нападения соседской собаки на ее 7-летнего ребенка. 

Установлено, что 24.01.2024 мальчик во время прогулки находился на крыльце своего дома, к нему подбежала находящаяся на самовыгуле собака и укусила в лицо. Ребенок на протяжении длительного периода времени находился на амбулаторном лечении в связи с полученными травмами лица, однако шрамы от укуса животного остались и в ближайшее время ему вновь понадобится помощь специалистов для проведения косметической операции. 

В результате произошедшего мальчику причинены нравственные и физические страдания, которые выразились в физической боли, переживаниях в связи с появлением телесных повреждений, неудовлетворительном эмоциональном состоянии, появлении страха перед собаками.

В этой связи прокурором в защиту интересов несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал  с ответчика 100 000 рублей в счет возмещения морального вреда. 

(фото с https://38news.ru) 

 

21 май 10:22 | : Происшествия

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