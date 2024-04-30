В Каргополе хозяева собаки заплатят за покусанного ребенка

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по обращению жительницы г. Каргополя по факту нападения соседской собаки на ее 7-летнего ребенка.

Установлено, что 24.01.2024 мальчик во время прогулки находился на крыльце своего дома, к нему подбежала находящаяся на самовыгуле собака и укусила в лицо. Ребенок на протяжении длительного периода времени находился на амбулаторном лечении в связи с полученными травмами лица, однако шрамы от укуса животного остались и в ближайшее время ему вновь понадобится помощь специалистов для проведения косметической операции.

В результате произошедшего мальчику причинены нравственные и физические страдания, которые выразились в физической боли, переживаниях в связи с появлением телесных повреждений, неудовлетворительном эмоциональном состоянии, появлении страха перед собаками.

В этой связи прокурором в защиту интересов несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с ответчика 100 000 рублей в счет возмещения морального вреда.