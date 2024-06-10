Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как в старые недобрые времена: Водителю такси угрожал вымогатель

Ночью 14 июля в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о том, что неподалеку от автозаправки, расположенной в деревне Рикасиха, неизвестный мужчина угрожает водителю такси.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний нигде не работающий житель города Северодвинска. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе личного досмотра у него был изъят пневматический пистолет и металлический кухонный молоток.

По предварительной информации, злоумышленник с помощью мобильного приложения вызвал такси и отправился на нем в район деревни Рикасиха. Прибыв на место, он попросил водителя подождать, а вернувшись, достал из жилета металлический кухонный молоток и потребовал от таксиста передать ему денежные средства - порядка 4 тысяч рублей, а после доставить его обратно в город.

Объяснив, что автомобиль необходимо заправить, водитель подъехал к АЗС и попросил оператора срочно вызвать сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание. 

15 июль 16:03 | : Происшествия

Главные новости


Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК
Империя имени «Юлии Федоровой»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (175)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20