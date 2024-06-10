Как в старые недобрые времена: Водителю такси угрожал вымогатель

Ночью 14 июля в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о том, что неподалеку от автозаправки, расположенной в деревне Рикасиха, неизвестный мужчина угрожает водителю такси.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний нигде не работающий житель города Северодвинска. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе личного досмотра у него был изъят пневматический пистолет и металлический кухонный молоток.

По предварительной информации, злоумышленник с помощью мобильного приложения вызвал такси и отправился на нем в район деревни Рикасиха. Прибыв на место, он попросил водителя подождать, а вернувшись, достал из жилета металлический кухонный молоток и потребовал от таксиста передать ему денежные средства - порядка 4 тысяч рублей, а после доставить его обратно в город.

Объяснив, что автомобиль необходимо заправить, водитель подъехал к АЗС и попросил оператора срочно вызвать сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.