В Архангельске 22-летний балбес угнал старенький "ВАЗ"

В конце декабря 2023 года в отдел полиции «Южный» УМВД России по городу Архангельску обратился житель округа Варавино-Фактория. По словам мужчины, вечером он припарковал автомобиль «ВАЗ» у торгового центра, расположенного на улице Никитова, а когда вернулся, транспортного средства на месте не оказалось.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции. Похищенная машина со следами угона была обнаружена недалеко от места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 22-летний нигде не работающий местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу, угон и повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся информации, проходя в ночное время мимо торгового центра, злоумышленник заметил автомобиль «ВАЗ». Дернув за ручку, понял, что машина не закрыта. Проникнув в салон, он повредил замок зажигания, завел транспортное средство и начал движение. Однако уехать далеко ему не удалось – машина заглохла. Молодой человек бросил ее и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.