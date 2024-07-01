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В Архангельской области раскрыта кража раритетной гармони

В Архангельской области в дежурную часть отдела МВД России по Вельскому району с сообщением о краже имущества обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что приехал проверить пустующий родительский дом в посёлке Зеленый Бор, где обнаружил пропажу старинной гармони, принадлежавшей дедушке. Заявитель добавил, что похитивший памятную вещь злоумышленник вероятно проник в жилище через окно, так как стекло было разбито.

 Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Выяснилось, что музыкальный инструмент он спрятал в лесу и планировал в дальнейшем продать. Сыщики изъяли семейную реликвию и передали заявителю.

 Кроме того, в ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к хищению 40 тысяч рублей из сейфа торговой компании в Вельском районе, которое произошло в июле текущего года.

 В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

19 август 11:29 | : Культура / Происшествия

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