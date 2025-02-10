В Вельском районе Архангельской области задержан пожилой злодей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 14 марта 2025 года в деревне Усть-Шоноша Вельского района подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел выстрел из ружья в 66-летнего местного жителя, причинив тому ранения лица и тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице. Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники полиции.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ранее две его собаки попали в капканы, которые установил потерпевший, при это на одной из них отсутствовал радио ошейник. 14 марта 2025 года днем он после употребления алкоголя взял ружье и прибыл к дому потерпевшего, чтобы поговорить. Хозяин жилища отказался открыть калитку, поэтому он произвел выстрел в замок и забор, после чего облил две машины «буханки» потерпевшего бензином, поджег их и уехал к себе домой, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ.



