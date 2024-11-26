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Стрелок с улицы Садовая в Архангельске заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против личности и собственности 33-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 9 января 2025 года в коммунальной квартире в доме по улице Садовая в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного однозарядного ружья через дверь в 64-летнего соседа.  Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице. Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

09 январь 11:02 | : Происшествия

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