Стрелок с улицы Садовая в Архангельске заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против личности и собственности 33-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 9 января 2025 года в коммунальной квартире в доме по улице Садовая в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного однозарядного ружья через дверь в 64-летнего соседа. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице. Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.