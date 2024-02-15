В Каргополе суд присяжных вынес снисхождение мертвому соучастнику убийства

Архангельским областным судом на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей житель г. Каргополя осужден по «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, то есть умышленное причинение смерти двум другим лицам, в том числе одному из них в связи с выполнением им общественного долга.

Он признан виновным в том, что в вечернее время 18.02.2023 в состоянии алкогольного опьянения в квартире 1 дома 18 на ул. Ленина в г.Каргополе нанес не совместимые с жизнью телесные повреждения двум лицам.

Как установлено вердиктом, в этот день виновный пришел к себе домой по указанному адресу, где в гостях у его дяди находились двое знакомых, с одним из которых у него возник словесный конфликт. В ходе перепалки подсудимый ударил рукой этого гостя по голове, а он нанес ответный удар ножом.

После чего виновный выбил нож из руки и неоднократно ударил руками, ногами и взятыми в квартире металлическими костылями по голове и телу лежащему на полу и не оказывающему сопротивления мужчины, причинив телесные повреждения, от которых он скончался через пять дней 23.02.2023 в палате реанимации Каргопольской центральной районной больницы.

Второй пытался предотвратить дальнейшее развитие конфликта и успокоить подсудимого, но последний и ему нанес многочисленные удары руками, ногами и табуретом с металлическим каркасом по голове и телу, причинив смерть на месте преступления.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения.

Приговором виновному назначено 18 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.