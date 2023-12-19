Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Присяжные признали убийцу двух человек из Каргополя заслуживающим снисхождение

В Архангельском областном суде единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей житель г. Каргополя признан виновным в том, что в вечернее время 18.02.2023 в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома 18 на ул. Ленина в Каргополе нанес не совместимые с жизнью телесные повреждения двум другим лицам.

Как установлено вердиктом, в этот день виновный пришел к себе домой по указанному адресу, где в гостях у его дяди находились двое знакомых, с одним из которых у него возник словесный конфликт. В ходе перепалки подсудимый ударил рукой этого гостя по голове, а он нанес ответный удар ножом.

После чего виновный выбил нож из руки и неоднократно ударил руками, ногами и взятыми в квартире металлическими костылями по голове и телу лежащему на полу и не оказывающему сопротивления мужчины, причинив телесные повреждения, от которых он скончался через пять дней 23.02.2023 в палате реанимации районной больницы.

Второй пытался предотвратить дальнейшее развитие конфликта и успокоить подсудимого, но последний и ему нанес многочисленные удары руками, ногами и табуретом с металлическим каркасом по голове и телу, причинив смерть на месте преступления. 

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения.

Итоговое судебное решение по делу будет принято по результатам обсуждения последствий вердикта.

06 февраль 16:42 | : Происшествия

Главные новости


Уйти и хлопнуть дверью. Скандальный «Дворец» Романа Поланского
"Мосфильму" - век! А кто даст?!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (64)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20