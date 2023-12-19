Присяжные признали убийцу двух человек из Каргополя заслуживающим снисхождение

В Архангельском областном суде единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей житель г. Каргополя признан виновным в том, что в вечернее время 18.02.2023 в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома 18 на ул. Ленина в Каргополе нанес не совместимые с жизнью телесные повреждения двум другим лицам.

Как установлено вердиктом, в этот день виновный пришел к себе домой по указанному адресу, где в гостях у его дяди находились двое знакомых, с одним из которых у него возник словесный конфликт. В ходе перепалки подсудимый ударил рукой этого гостя по голове, а он нанес ответный удар ножом.

После чего виновный выбил нож из руки и неоднократно ударил руками, ногами и взятыми в квартире металлическими костылями по голове и телу лежащему на полу и не оказывающему сопротивления мужчины, причинив телесные повреждения, от которых он скончался через пять дней 23.02.2023 в палате реанимации районной больницы.

Второй пытался предотвратить дальнейшее развитие конфликта и успокоить подсудимого, но последний и ему нанес многочисленные удары руками, ногами и табуретом с металлическим каркасом по голове и телу, причинив смерть на месте преступления.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения.

Итоговое судебное решение по делу будет принято по результатам обсуждения последствий вердикта.