Штрафы от нетрезвых водителей Поморья постоянно пополняют госбюджет

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — это серьёзное правонарушение, за которое предусмотрено административное наказание. Штраф за езду в нетрезвом виде, а также за отказ от медицинского освидетельствования составляет 30 тысяч рублей.

Однако не все правонарушители готовы в добровольном порядке и своевременно оплачивать штраф, предпочитая стать участниками исполнительного производства.

С начала 2024 года судебными приставами Архангельской области и Ненецкого автономного округа с водителей, позволивших себе сесть за руль нетрезвыми, взыскано более 14,5 миллионов рублей. В рамках 204 производств удержание штрафов производится из заработной платы правонарушителей.

В отношении должников, уклоняющихся от уплаты 30-тысячного штрафа, судебными приставами применяются все предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения. Так, 358 любителей «пьяной» езды ограничены в праве выезда за границу, в отношении 236 автотранспортных средств, принадлежащих правонарушителям, вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Также у 21 должника арестовано имущество.

За уклонение от уплаты штрафа в отношении 36 неплательщиков возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде удвоения суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы, на срок до 50 часов, либо арест на срок до 15 суток. Отметим, что новое наказание не освобождает от обязанности оплатить первоначальный штраф.