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Архангелогородец ответит в суде за истязания супруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством) и ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан).  

Следствием установлено, что в 2023 году в областном центре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, испытывая личные неприязненные отношения к 25-летней супруге, которая высказывала намерения расторгнуть с ним брак, систематически наносил ей побои и угрожал убийством. Он же, предполагая, что его супруга общается с другим мужчиной, заходил в ее аккаунт, где ознакомился с информацией о соединениях и аудиозаписями телефонных разговоров с другими лицами. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

(фото с https://plus.moe-online.ru/) 

 

14 март 08:53 | : Происшествия

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