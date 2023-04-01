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Возбужденный архангелогородец пугал ножом семью бывшей возлюбленной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 32-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что  9 января 2023 года  обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений с бывшей сожительницей,  испытывая чувство ревности, пришел к ней в квартиру по улице Севстрой в городе Архангельске. Обвиняемый проигнорировал неоднократные требования потерпевшей покинуть квартиру, и в присутствии ее сына-подростка угрожал той убийством, демонстрируя нож.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 апрель 08:57 | : Происшествия

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