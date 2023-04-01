Возбужденный архангелогородец пугал ножом семью бывшей возлюбленной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 32-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что 9 января 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений с бывшей сожительницей, испытывая чувство ревности, пришел к ней в квартиру по улице Севстрой в городе Архангельске. Обвиняемый проигнорировал неоднократные требования потерпевшей покинуть квартиру, и в присутствии ее сына-подростка угрожал той убийством, демонстрируя нож.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.