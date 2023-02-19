Житель Северодвинска бил свою супругу смертным боем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что 29 января 2023 года по месту жительства по проспекту Труда в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал 41-летней супруге убийством. Затем из личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через несколько дней потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученной в результате избиения травмы живота, успев дать показания, что глава семьи к ней неоднократно применял физическую силу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и супругой произошёл бытовой конфликт, в ходе которого он ее толкнул, она ногой сломала ему очки, поэтому он разозлился и ударил ее рукой по лицу и пнул в живот.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.