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Житель Северодвинска бил свою супругу смертным боем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что 29 января 2023 года по месту жительства по проспекту Труда в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал 41-летней супруге убийством. Затем из личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через несколько дней потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученной в результате избиения травмы живота,  успев дать показания, что глава семьи к ней неоднократно применял физическую силу. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и супругой произошёл бытовой конфликт, в ходе которого он ее толкнул, она ногой сломала ему очки, поэтому он разозлился и ударил ее рукой по лицу и пнул в живот. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 апрель 08:57 | : Происшествия

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