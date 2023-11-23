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Под Холмогорами при столкновении большегруза с "Газелью" погибла женщина

Вечером 2 февраля 2024 года в ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1095 километре федеральной автодороги М-8.

По предварительной информации, около 19.30 водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Газель», двигаясь со стороны города Москва, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом «Iveco».  

В результате ДТП пассажир «Газели» - женщина 1968 года рождения погибла на месте. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

03 февраль 08:50 | : Происшествия

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