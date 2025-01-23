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Приставы Котласа передали конфискованный катер на нужды СВО

В Архангельской области судебные приставы передали на нужды СВО катер, конфискованный в рамках коррупционного уголовного дела.

Судебные приставы г. Котласа исполнили решение суда о конфискации в доход государства имущества за совершение его владельцем преступления коррупционной направленности.  

В рамках исполнительного производства сотрудники органа принудительного исполнения наложили арест, а затем передали в Росимущество жилой дом площадью 172,8 кв м, гараж, судоподъёмное сооружение, ангар. Также по решению суда было конфисковано  маломерное судно Grizzly 490 DC. 

Впоследствии катер с мотором в 90 лошадиных сил судебные приставы передали в Минобороны РФ для нужд специальной военной операции. Быстрому, проворному и легкоуправляемому судну, безусловно, найдётся применение в зоне СВО.

Отметим, что в 2024 году сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу передали в Министерство обороны РФ 17 транспортных средств. Большинство переданных автомобилей были конфискованы по решению судов у водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Теперь вся эта техника используется в зоне СВО.

 

11 март 13:07 | : Происшествия

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