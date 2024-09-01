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Мать из Архангельской области получила условный срок за лупцевание дочери

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнюю местную жительницу виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней, находящейся в материальной и иной зависимости от виновного и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенным с жестоким обращением с ребенком. 

Установлено, что в период с декабря 2023 года по май 2024 года по месту жительства мать неоднократно применяла насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 17-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания. 

Пытаясь добиться послушания от дочери, женщина неоднократно наносила ей побои, хватала за волосы, сопровождая свои действия многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала, сославшись на оговор со стороны дочери. Ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где ему оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Судом ей назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил.

24 сентябрь 15:53 | : Происшествия

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