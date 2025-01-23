Нетрезвый онежанин на 8 марта устроил прицельную стрельбу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Малошуйка Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц).

Следствием установлено, что ночью 8 марта 2025 года в одном из домов по ул. Набережная в поселке Малошуйка Онежского района между подозреваемым и гостями после употребления спиртных напитков, произошел конфликт. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения сходил к себе по месту жительства, где взял ружье и патроны к нему, вернулся к указанному дому и с целью убийства находящихся в нем граждан произвел не менее 4 выстрелов из ружья по веранде дома, где в это время находилось 7 человек. В результате указанных действий 48-летней женщине причинено огнестрельное ранение грудной клетки. Благодаря тому, что потерпевшая своевременно была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана медицинская помощь, она осталась жива. Другие граждане, находившиеся на веранде дома, не пострадали, потому что после начала стрельбы легли на пол.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега регионального Следственного управления СКР.