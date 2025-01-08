В Архангельске постоялец зарезал хозяина квартиры из-за придирок к нечистоплотности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 31 декабря 2024 года по месту проживания в квартире по улице Дзержинского в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 64-летним хозяином жилища нанес тому удар ножом в область груди. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что он снимал в комнату в квартире, где проживал потерпевший. Он сделал тому замечание в связи с грязью в его комнате и местах общего пользования. В ходе словесного конфликта он ударил потерпевшего ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.