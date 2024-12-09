Северодвинец лопухнулся на Интернет-бирже почти на миллион

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о совершенных в отношении них мошенничествах обратились сразу два сотрудника одного из градообразующих предприятий.

Один из потерпевших – 39-летний мужчина – в конце января познакомился в мессенджере с девушкой. В ходе общения незнакомка рассказал северянину о возможности получить дополнительный заработок с помощью интернет-биржи. Как только мужчина заинтересовался, собеседница переключила его на «знакомого трейдера», с помощью которого северодвинец зарегистрировался на инвестиционной платформе, перевел на указанный ему счет порядка 45 тысяч рублей и начал совершать сделки.

Когда мужчина сообщил консультанту, что хочет вывести заработанное, тот сообщил, что сделать это самостоятельно он не может – только с помощью посредника.

Поверив, северянин попросил о помощи 40-летнего коллегу. Трейдер объяснил, что посреднику необходимо оформить кредит. Полученную сумму нужно перевести на инвестиционный счет, откуда она будет перечислена на счет потерпевшего, а затем автоматически вернется посреднику. Мужчины сообща выполнил инструкции, перевели 900 тысяч рублей и стали ждать зачисления денежных средств. Однако спустя месяц вместо оповещения о пополнении счета 40-летнему северодвинцу поступило сообщение от банка о просрочке платежа по кредиту. Поняв, что их обоих обманули, потерпевшие обратились в полицию.

Общаясь с сотрудниками полиции, мужчины признались, что знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на предприятии, тем не менее, не смогли распознать обман.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам не понятны. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!