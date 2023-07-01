Студентку архангельского колледжа аферисты обчистили на 150 тысяч рублей

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Архангельску с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 18-летняя студентка одного из колледжей.

По словам заявительницы, в вечернее время ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить, собеседник посоветовал девушке взять встречный заем, тем самым исчерпать свой кредитный лимит, и перевести всю сумму на «безопасный» счет.

Поверив неизвестному, юная архангелогородка оформила кредит на сумму более 220 тысяч рублей и тут же перевела порядка 150 тысяч на продиктованный ей номер телефона. Оставшиеся денежные средства она перечислить не успела, так как у ее мобильного телефона разрядился аккумулятор.

Пока сотовый был выключен, девушка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, она призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений их средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся полицейскими в ее учебном заведении, однако не придавала этой информации никакого значения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят гражданам с сообщениями о проблемах со счётом или попытках незаконного оформления кредита. Любой подобный звонок – дело рук телефонных аферистов.