В Архангельской области при рытье котлована рабочего засыпало грунтом

Приморский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего работника ООО «Профлайн», обвиняемого по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 08.12.2024 в дневное время обвиняемый, являясь производителем работ по строительству газопровода в деревне Кукушка Приморского муниципального округа, при проведении земляных работ, связанных с прокладкой газопровода, не обеспечил оформление наряда-допуска, определяющего условия производства работ и необходимые меры безопасности, допустил их проведение в отсутствие требуемых креплений и откосов.

В результате преступной небрежности при работе с грунтом на глубине более 3 метров произошло обрушение стенок котлована и осыпание грунта, что повлекло смерть работника, проводившего работы по монтажу газопровода.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело расследовано Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области.