В Архангельске прораба судят за травмирование слесаря-ремонтника

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ответственного руководителя работ муниципального унитарного предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием установлено, что 13 января 2022 года при устранении течи на водопроводе в поселке Зеленый Бор обвиняемый допустил без инструктажа слесаря-ремонтника в ремонтный карман на дне котлована, зная, что вырытый котлован не соответствует требованиям безопасности. В результате преступной небрежности и допущенных нарушений правил безопасности при проведении работ произошло обрушение стенок котлована, повлекшее осыпание грунта и причинение черепно-мозговой травмы работнику, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.