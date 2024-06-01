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Житель Онежского района получил 6 лет за попытку убийства сердечной подруги

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступление против личности 41-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 15 января 2024 года вечером в частном доме в селе Покровское Онежского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, причинил ножевое ранение груди 45-летней сожительнице.  Благодаря тому, что в момент нанесения удара сломалось керамическое лезвие ножа, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину частично и пояснил, что в гостях ударил ножом сожительницу в порыве ссоры случайно, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заподозрил ее в измене.

Приговором Онежского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

26 июнь 08:59 | : Происшествия

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