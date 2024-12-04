Жительница поселка Плесецк в бессознательном состоянии порезала брату грудь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за покушение на убийство 37-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что 1 марта 2024 года днем в квартире дома на улице Вокзальная в поселке Плесецк осужденная в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта ударила ножом в грудную клетку 35-летнему брата, причинив тяжкий вред его здоровью.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая пояснила следователю, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит, почему ударила брата ножом. В ходе судебного заседания она признала свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.