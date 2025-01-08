Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Уроженка Архангельска воспользовалась глубоким сном жителя Устьян

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 36-летнюю уроженку Архангельска по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что осужденная 04.11.2024, находясь в гостях у своего знакомого в п. Октябрьский, пока последний спал, совершила хищение принадлежащего ему мобильного телефона, стоимостью более 10 тыс. рублей. 

После этого женщина на протяжении трех дней, используя банковское приложение в мобильном телефоне, осуществила шесть переводов денежных средств потерпевшего с его банковского счета, похитив их таким образом. Часть денег осужденная потратила на личные нужды и на оплату коммунальных платежей.

В судебном заседании осужденная в полном объеме признала свою вину, раскаялась в содеянном, возместила материальный вред, причиненный преступлением.

Приговором суда осужденной, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

(фото с https://onlinevologda.ru) 

10 февраль 09:07 | : Происшествия

Главные новости


Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Хаш как песня

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20