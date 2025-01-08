Уроженка Архангельска воспользовалась глубоким сном жителя Устьян

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 36-летнюю уроженку Архангельска по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что осужденная 04.11.2024, находясь в гостях у своего знакомого в п. Октябрьский, пока последний спал, совершила хищение принадлежащего ему мобильного телефона, стоимостью более 10 тыс. рублей.

После этого женщина на протяжении трех дней, используя банковское приложение в мобильном телефоне, осуществила шесть переводов денежных средств потерпевшего с его банковского счета, похитив их таким образом. Часть денег осужденная потратила на личные нужды и на оплату коммунальных платежей.

В судебном заседании осужденная в полном объеме признала свою вину, раскаялась в содеянном, возместила материальный вред, причиненный преступлением.

Приговором суда осужденной, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.