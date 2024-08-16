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Полицейские вернули архангельскому кафе его рыцаря

Необычное заявление поступило в полицию города Архангельска. Сотрудники кафе, расположенного на проспекте Троицкий, сообщили о пропаже дорогостоящей статуэтки рыцаря, украшающей обеденный зал. Сумма причиненного ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.  

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что декоративную фигурку похитил 52-летний архангелогородец. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, он оторвал прикрепленную к подоконнику металлическую статуэтку и унес с собой.

Злоумышленник пояснил полицейским, что ему так понравилась фигурка рыцаря, что он решил украсить ей интерьер своей квартиры. Оттуда она и была изъята полицейскими при проведении обысковых мероприятий.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенная статуэтка изъята и будет возвращена владельцу.

11 сентябрь 11:40 | : Происшествия

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