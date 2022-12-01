Житель Няндомы забил насмерть соседа за потревоженный сон

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя города Няндома в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 15 мая 2022 года в общежитии по улице Строителей в городе Няндома обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками по голове и телу 45-летнему соседу, от которых тот упал и ударился головой о тумбочку. Пострадавший скончался в медицинском учреждении от тупой закрытой травмы головы.
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что нетрезвый сосед ночью стучал к нему в дверь, мешал отдыхать и требовал дать ему сигареты. Он отвел нарушителя тишины в его комнату, где между ними продолжился конфликт. Из-за того, что потерпевший его оскорбил, он ударил его кулаком в глаз, тот упал и ударился головой о тумбочку. Затем сосед стал на него замахиваться, поэтому он нанес тому несколько ударов рукой по лицу и груди. На следующий день видел соседа на кухне. В последующем от сотрудников полиции узнал, что сосед скончался в больнице. Наступления его смерти не желал и не думал, что от нанесенных им телесных повреждений могут наступить негативные последствия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.