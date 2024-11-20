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Пока пронесло. Последнюю ночь года Архангельск был в опасности

Вьюга при нулевой температуре, скачок электроэнергии, отключение теплоснабжения… все эти напасти пришли на головы архангелогородцев вечером 30-го.

Практически все восстановилось (особенно быстро сработали дежурные из «РВК-Архангельск», запустившие остановившиеся насосы), но…

Как раз в этот драматичный вечер отключились телефоны ЕДДС.

Из предновогодней  рекламы:

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на коммунальных сетях жители Архангельска могут незамедлительно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по единому многоканальному номеру телефона 420-112 в любое время суток.

Задача ЕДДС — оперативно собирать и обрабатывать информацию о происшествиях и авариях, анализировать её достоверность и передавать полученные данные экстренным оперативным службам и организациям, ответственным за устранение чрезвычайных ситуаций. 

Фактически было потеряно управление городом. Сглазил кто?

 

31 декабрь 10:05 | : Происшествия

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