Архангельск ликвидирует последствия ночного урагана

Вчера, в период с 22 часов до 6 утра, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 220 обращений. Основная причина звонков – падение деревьев и ветвей на проезжую часть и провода, обрывы линий электропередач и отключение электроэнергии. Сотрудники ЕДДС незамедлительно сообщали информацию в Россети, аварийные службы УК, администрации округов.

Глава Архангельска Дмитрий Морев дал распоряжение администрациям округов и муниципальным предприятиям нацелить работу на ликвидацию последствий стихии.



Бригады «Горсвета» отрабатывают два обращения по повреждению дорожных знаков и три – по неработающим светофорам.



Городская служба спасения трудилась всю ночь, с 6 утра задействовали рабочих по благоустройству в округах. Задача № 1 – освободить проезжую часть и пешеходные дорожки, на которые упали крупные ветви и деревья. В целом, большая работа по своду переросших тополей и кронированию приносит свои результаты, и ураган не привел к массовому падению деревьев.



Аварийные бригады энергетиков устраняют повреждения воздушных линий, чтобы обеспечить безопасность и восстановить электроснабжение.



Телефон ЕДДС – 8 (8182) 420 112. Горячая линия компании «Россети Северо-Запад» «Включаем свет» - 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).