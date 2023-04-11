52-летний архангелогородец получил 6 с половиной лет за позывы к педофилии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в июле 2022 года вечером в городе Архангельске осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомой 10-летней девочке, схватил ее руками за шею и грудную клетку, лишив возможности сопротивляться и позвать на помощь, высказал желание совершить противоправные действия. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника на остановке общественного транспорта.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.