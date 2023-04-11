Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

52-летний архангелогородец получил 6 с половиной лет за позывы к педофилии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

 Следствием и судом установлено, что в июле 2022 года вечером в городе Архангельске осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомой 10-летней девочке, схватил ее руками за шею и грудную клетку, лишив возможности сопротивляться и позвать на помощь, высказал желание совершить противоправные действия. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника на остановке общественного транспорта.

 Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.  

07 июнь 09:09 | : Происшествия

Главные новости


Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама
Песни без слов. Йирума

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (85)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20