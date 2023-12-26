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Насильник с Московского проспекта Архангельска получил по заслугам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством).

Следствием и судом установлено, что 1 июля 2023 года вечером на проспекте Московский в городе Архангельске подсудимый напал на ранее незнакомую несовершеннолетнюю потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и, высказывая угрозы расправой, изнасиловал. Свидетели преступления услышали крики и позвонили в органы полиции, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему нападавшего.  

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

15 февраль 13:30 | : Происшествия

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