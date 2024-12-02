Во время пожара в магазине поселка Обозерский погиб бомж-кочегар

19 декабря 2024 года вечером в магазине в поселке Обозерский произошло возгорание. В результате пожара деревянное строение выгорело полностью. В подсобном помещении обнаружено тело 46-летнего мужчины без определенного места жительства, который подрабатывал кочегаром. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.