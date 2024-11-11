После пожара в бытовке в Ленском районе нашли тело бывалого зека

1 декабря 2024 года рано утром в бытовке, расположенной недалеко от дома № 17 по ул. Железнодорожная в поселке Литвино Ленского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении обнаружено тело 58-летнего мужчины без определенного места жительства, ранее неоднократно судимого. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.