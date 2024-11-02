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В деревне под Вельском в огне пожара погиб мужчина

17 ноября 2024 года днем в частном деревянном доме в деревне Ежевская в Вельском районе произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

18 ноябрь 08:51 | : Происшествия

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