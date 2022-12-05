Хозяйка архангельского наркосалона отправилась в зону на 5 лет

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с мнением прокурора и подтвердила законность осуждения 07.11.2022 Соломбальским районным судом г. Архангельска 28-летней жительницы областного центра по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Установлено, что осужденная с 05 по 27 июня 2021 г. в г. Архангельске создавала в своей жилой комнате условия для совместного с иными лицами потребления наркотического средства альфа-пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон. В этот период она обеспечивала гостей местами для размещения в комнате, необходимыми приспособлениями (фольга, трубки для курения), после чего проветривала помещение, убирала следы потребления наркотиков. Это происходило не менее четырех раз, пока ее действия не были пресечены сотрудниками полиции.

За год до вынесения указанного приговора она уже осуждалась Ломоносовским районным судом г. Архангельска за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ). Сейчас окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело расследовано в отделе по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов СУ УМВД России по г. Архангельску.