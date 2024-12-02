В Архангельской области ставят заслон IT-мошенникам

Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев, заместитель начальника областного УМВД полковник полиции Алексей Кульченко, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областного УМВД подполковник полиции Александр Дубинин, а также представители региональных министерств.

В ходе совещания отмечено, что за 11 месяцев 2024 года на территории Архангельской области зарегистрировано более семи тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их рост отмечен в Северодвинске, Котласе, а также Красноборском округе.

От действий аферистов пострадали почти три с половиной тысячи жителей региона, из них 863 пенсионера. Ущерб уже превысил 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Статистика свидетельствует о том, что необходимо принимать дополнительные меры профилактического характера.

Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Архангельской области Юлия Петруханова обратила внимание на проблему вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений в качестве курьеров. По словам Юлии Борисовны, в этом году зарегистрировано 57 контактных мошенничеств с участием несовершеннолетних. По указанию аферистов подростки забрали денежные средства у граждан пенсионного возраста на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Чтобы исключить подобные факты, проводится профилактическая работа. В частности, организованы виртуальные выставки, предупреждающие несовершеннолетних об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. Большое внимание уделяется профилактике дропперства, при этом работа ведется не только с несовершеннолетними, но и с их родителями.

Также участники совещания обратили внимание на необходимость активизации работы на объектах транспортной инфраструктуры, чтобы каждый человек так или иначе мог видеть предупреждение о действиях мошенников, находясь в автобусе, на железнодорожном вокзале или в аэропорту.

Крайне важна адресная работа на крупных предприятиях региона и организациях сферы здравоохранения и образования, в том числе с преподавателями и учащимися крупных вузов и техникумов.

Высказанные предложения будут обобщены и направлены в профильные министерства.