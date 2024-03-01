В Архангельской области обсудили актуальность борьбы с киберпреступлениями

Тема борьбы с киберпреступлениями стала центральной на заседании Общественного совета при УМВД России по Архангельской области.

Принявший участие в заседании начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко отметил, что укрепление кибербезопасности является одной из главных задач, стоящих перед всеми органами власти.

В минувшем году на территории Архангельской области зарегистрировано более 6500 дистанционных преступлений. Сегодня это каждое третье криминальное деяние. Причиненный ущерб практически достиг миллиарда рублей.

Есть и позитивные моменты – граждане все чаще отказываются от общения с мошенниками. Так, в 2023 году благодаря совместно принятым мерам профилактического характера удалось сохранить свыше 250 миллионов рублей.

Выступающий на совещании заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областного УМВД подполковник полиции Николай Зернов обратил внимание на возросшее более чем в 3 раза количество фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Только с начала этого года зарегистрировано почти 450 таких преступлений. При этом граждане не осознают серьезность передачи данных третьим лицам и возможные последствия от взлома личных кабинетов на портале государственных услуг. Получив пароли, злоумышленники используют размещенные здесь персональные данные, запрашивают от имени граждан различные документы, которые впоследствии могут использовать для получения микрозаймов и в иных противоправных целях.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника областного УМВД – начальника следственного управления подполковник юстиции Алексей Ситников сообщил, что в настоящее время меняются способы совершения преступлений. К примеру, зачастую роли в группах распределены на операторов, обманывающих граждан, и курьеров, забирающих деньги. Это могут быть как жители нашего региона, так и приезжие лица. Опасность состоит в том, что в такие схемы вовлекаются несовершеннолетние. Например, на днях в Холмогорском округе был задержан курьер, которому еще не исполнилось 16 лет. При этом механизм задержания курьеров уже отработан. Они привлекаются к уголовной ответственности (в том числе к реальным срокам лишения свободы).

Управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Блок рассказал о мерах, предпринимаемых Банком России по противодействию кибермошенничеству.

По словам Андрея Андреевича, в прошлом году банки предотвратили около 34,8 миллиона попыток мошеннических списаний на 5,8 триллиона рублей.

С 25 июля этого года вступит в силу новый механизм противодействия мошенническим операциям. Он определяет случаи, когда банк несет финансовую ответственность перед пострадавшим клиентом. Прежде всего закон предусматривает двухдневный «период охлаждения»: будут приостанавливаться денежные переводы на счета получателя средств, если в базе данных Банка России содержится информация о его участии в мошеннических схемах. Если же банк осуществил перевод на такой счет, ему придется возместить клиенту похищенные средства.

Представители совета рассказали о проводимых по их инициативе мероприятиях профилактического характера.

Так, по словам протоиерея Валерия Суворова, Архангельской епархией проводятся беседы с прихожанами. В минувшем году было проведено 45 таких встреч, ими было охвачено свыше 800 человек, которые в свою очередь передали эту информацию своим родным и знакомым.

Проректор по воспитательной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко подчеркнула, что профилактические беседы со студентами вуза носят системный характер. Если потерпевшими от действий мошенников становятся учащиеся или преподаватели, в каждом случае разбираются в обстоятельствах. На данный момент все потерпевшие по тем или иным причинам не присутствовали на беседах по кибербезопасности. Елена Ревовна вручила благодарственное письмо за проведение лекций специалисту-эксперту отдела информации и общественных связей регионального УМВД Анатолию Хорошеву.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Архангельской области Вероника Шехонина пояснила, что с участием сотрудников органов внутренних дел со студентами на базе общества «Знание» в четвертом квартале прошлого года проведено 30 лекций с охватом аудитории более тысячи человек.

На заседании Дмитрий Остапенко также поздравил с достойным выступлением на Всероссийском конкурсе «Я говорю с тобой под свист снарядов...», посвященном 80-летию снятия фашистской блокады Ленинград, заместителя председателя Общественного совета Анатолия Радченко. Он награжден дипломом лауреата 3 степени.

В ходе обсуждения на заседании были высказаны предложения, направленные на профилактику киберпреступлений, которые планируется реализовать в ближайшее время.



