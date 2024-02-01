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Полицейским Архангельска представили их нового начальника. Он им понравился

Врио начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Алексей Кульченко представил личному составу нового начальника УМВД России по городу Архангельску. На данную должность назначен полковник внутренней службы Павел Казанцев.
 Павел Александрович более 30 лет служит в органах внутренних дел. Начинал в патрульно-постовой службе Онежского райотдела, после работал в дежурной части, подразделениях охраны общественного порядка и кадров. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника ОВД России по Онежскому району, в 2013 году – начальником штаба ОМВД России «Приморский», а с 2019 года Павел Казанцев проходил службу в должности главного инспектора инспекции штаба регионального УМВД.
 «Имеющийся опыт работы говорит о том, что Павел Александрович знает приоритетные задачи, поставленные Министерством внутренних дел России. Теперь необходимо реализовать опыт на практике. Управление МВД России по городу Архангельску – своеобразный локомотив региональной полиции, здесь работают настоящие профессионалы своего дела», – представляя нового руководителя, отметил Алексей Геннадьевич.
 Алексей Кульченко поставил перед новым начальником и личным составом городского Управления ряд приоритетных задач, в том числе сохранение профессионального кадрового ядра.
 Павел Александрович поблагодарил руководство областного Управления МВД за оказанное доверие и пообещал выполнить все поставленные задачи.
 Также нового руководителя поздравили с назначением на должность прокурор города Архангельска Сергей Котов и председатель профильной комиссии Архангельской Городской Думы Максим Хохулин.


04 июнь 09:48 | : Будни

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